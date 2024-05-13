Полиция раскрыла группу мошенников, отправлявших деньги ВСУ

Сотрудники полиции раскрыли группу мошенников, вымогавших деньги у москвичей ради финансирования ВСУ. Девять из 13 подозреваемых задержаны, сообщила пресс-служба МВД России.

Злоумышленники использовали для обмана опубликованную в открытом доступе информацию о семьях жителей столицы. Граждан убеждали взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасные» счета. Затем россиян вынуждали уехать из города из-за мнимой угрозы, а с их семей требовали выкуп за якобы похищенного родственника.

«Известно о семи эпизодах с общим ущербом на сумму более 50 млн рублей. Похищенные деньги направлялись, в том числе, на финансирование ВСУ. Полицейскими установлены личности 13 подозреваемых. Девять из них задержаны в Москве, Перми, Новосибирске и Казани полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В зависимости от роли подозреваемых возбуждены уголовные дела о мошенничестве, вымогательстве, участии в ОПГ (ст.159, 163 и 210 УК РФ). Часть задержанных арестована на время расследования. Несколько участников преступного сообщества находятся за границей, в том числе, на Украине. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

В апреле ФСБ задержала организаторов узла связи в РФ для украинских телефонных мошенников. Только через этот узел связи мошенники выманили у россиян семь миллиардов рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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