Число отравившихся наркотиками в Астрахани выросло до 27 человек

Число пострадавших от неизвестного вещества астраханцев увеличилось до 27 человек. Полиция в рамках расследования нашла и изъяла более 1000 разовых доз с метадоном и мефедроном, сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

«С 8 мая по настоящее время из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом», – говорится в сообщении. Пострадавшие находятся в больнице, всем оказана помощь.

Оперативники продолжают убирать запрещенные вещества из оборота, закладки ищут с помощью обученных собак. После задержания подозреваемого найдены 295 закладок, в которых нашли более 1000 разовых доз метадона и мефедрона. Полицейские продолжают искать подельников подозреваемого, сам фигурант арестован.

Расследование ведется по п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Напомним, 9 мая стало известно о смерти пяти человек в возрасте от 18 до 40 лет. Еще 14 пострадавших с признаками отравления отвезли в больницу. Все они принимали наркотики. На следующий день полиция задержала 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии по подозрению в распространении запрещенных веществ, ставших причиной смерти пяти человек.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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