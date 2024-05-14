Силовики задержали начальника Главного управления кадров Минобороны РФ

Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его сведениям, Кузнецова задержали в качестве подозреваемого в уголовном преступлении, следователь уже обратился в суд с ходатайством об аресте. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. На рабочем месте Кузнецова и в его доме проведены обыски. Что именно вменяют задержанному, пока не известно.

Тем временем в картотеке расположенного в Москве 235-го гарнизонного военного суда появилась карточка дела полного тезки задержанного – Кузнецова Юрия Васильевича. В ней говорится, что 13 мая в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова. Судебное заседание состоялось в 18:25 мск, о решении в карточке не сообщается.

По информации на сайте Минобороны, с 2010 по 2023 гг. Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Эта структура обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению ВС РФ. До этого генерал работал в Службе защиты государственной тайны, которая подчинена 8-му управлению Генштаба.

В мае 2023 года Кузнецов возглавил Главное управление кадров Минобороны.

Ранее был задержан и арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он обвиняется во взяточничестве на сумму более 1 млрд рублей. Свою вину Иванов не признал.

Ряд экспертов допускали, что арест Иванова мог носить политический характер в преддверии ротации власти после инаугурации президента РФ 7 мая, и указывали, что этот скандал подрывает позиции ныне отставленного министра обороны Сергея Шойгу. Напомним, Шойгу не вошел в новый состав кабмина и был назначен президентом России Владимиром Путиным на пост секретаря Совета безопасности РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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