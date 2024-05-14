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Вторник, 14 мая 2024, 11:59 мск

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СКР: главный кадровик Минобороны арестован по делу о крупной взятке

В Следственном комитете России подтвердили задержание и арест начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Официальный представитель ведомства Светлана Петрова сообщила, что в отношении главного кадровика Минобороны возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС России, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», – говорится в заявлении Петренко.

В рамках расследования дела по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова проведены обыски. «Обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», – отметила Петренко.

По ходатайству следствия суд отправил подозреваемого под стражу.

Ранее о задержании Кузнецова сообщили ТАСС и некоторые телеграм-каналы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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