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Суд в Москве арестовал второго фигуранта по делу о взяточничестве главного кадровика Минобороны РФ

Басманный суд Москвы арестовал Леву Мартиросяна по делу о крупном взяточничестве экс-начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Юрия Кузнецова. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, фигурант отправлен под стражу до 12 июля.

Мартиросян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Как уточняется в сообщении, Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у генерала возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично в виде имущества в особо крупном размере за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство в интересах взяткодателя.

Напомним, ранее Кузнецов также был взят под стражу. В отношении главного кадровика Минобороны возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По данным Следственного комитета, в 2021-2023 годах Кузнецов, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС России, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

В рамках расследования дела по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова проведены обыски. Обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Москва, Елена Володина

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