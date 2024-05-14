Бастрыкин потребовал доклад по падению женщины с ребенком в шахту лифта

Женщина с трехлетним ребенком упала в шахту грузового лифта на швейном предприятии в Иваново. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента.

Днем 13 мая 29-летняя женщина с сыном сопровождала сестру на швейное производство, куда родственница хотела устроиться на работу. Пока соискательницу знакомили с условиями труда, молодая мать решила уйти, но вместо входной двери открыла дверь в шахту лифта.

Грузовая платформа находилась на первом этаже, на нее грузили коробки, и женщина упала в пустую шахту с высоты четвертого этажа. Услышавшие шум рабочие вызвали экстренные службы. Женщину и ребенка отвезли в разные больницы, оба находятся в тяжелом состоянии под надзором врачей, передает телеканал «Губерния».

«Расследуется уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – рассказали в пресс-службе СКР.

В Шушарах пассажирский лифт сорвался в шахту, когда внутри находились люди. Пострадали четыре человека.

Иваново, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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