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Среда, 15 мая 2024, 13:02 мск

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Суд отправил на лечение мигранта, пытавшегося задушить девочку в московском магазине

Суд отправил на принудительное лечение гражданина Киргизии, пытавшегося задушить ребенка в магазине в Москве. Иностранец признан виновным в покушении на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений.

«Суд применил к 44-летнему мужчине, напавшему в магазине на малолетнюю девочку, меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа», – сообщила прокуратура Москвы.

Напомним, 6 января фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на незнакомую ему шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре и начал ее душить. Злоумышленника обезвредили отец ребенка и очевидцы. Иностранец был в невменяемом состоянии, с места происшествия его забрала психиатрическая бригада.

Следствие назначило нападавшему психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно выводам экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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