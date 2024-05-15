ПВО сбила дрон над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью. Но другие беспилотники сумели атаковать жилой дом, магазин и автомобили в Борисовском районе и Шебекинском округе.

Военные зафиксировали атаку беспилотника самолетного типа около 11:20 мск. Средства ПВО сбили аппарат ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Но другие дроны сумели прорваться к селам Грузское, Березовка и Новая Таволжанка.

«В селе Грузское в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль и выбиты окна в частном гараже. В селе Березовка в результате падения дрона-камикадзе с последующей детонацией выбиты окна и посечен фасад магазина», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В Березовке также поврежден автомобиль, припаркованный около магазина. В Новой Таволжанке Шебекинского округа беспилотник сбросил бомбу на легковой автомобиль. В результате всех атак мирные граждане не пострадали.

Два человека пострадали и девять домов повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район. Кроме того, системе ПВО удалось сбить 15 воздушных целей над регионом.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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