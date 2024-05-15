Три белгородца пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Три человека ранены в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородском районе. Пострадавших мужчин отвезли в больницу, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Автомобиль ехал по полю между селами Нехотеевка и Журавлевка, когда его атаковал украинский FPV-дрон. В результате взрыва водитель и два пассажира получили травмы. Одному пострадавшему осколками сильно посекло лицо. После оказания первой помощи медики отпустили его долечиваться дома.

Еще двое в состоянии средней тяжести находятся в больнице №2 Белгорода. У одного мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго – множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и рук.

Гладков отметил, что мужчины могли остаться целы, но отправились в путь, не соблюдая меры безопасности.

«Пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком. А ведь всё могло закончиться трагедией! Учим детей, а сами взрослые допускают такие ошибки!» – посетовал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее утром мужчина и женщина пострадали и девять домов повреждены в результате атаки украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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