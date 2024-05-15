Блинкен объявил о выделении дополнительных $2 млрд на военные нужды Киева

США выделят дополнительные 2 млрд долларов на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, деньги будут предоставлены через новый фонд оборонной промышленности. Госсекретарь США уточнил, что эти средства пойдут как на развитие ВПК самой Украины, так и обеспечат возможность Киева закупать оружие у других стран, включая Соединенные Штаты, передает ТАСС

Блинкен также заявил, что США обсуждают с Киевом размещение комплексов Patriot в Харькове, о чем накануне просил украинский президент Владимир Зеленский.

Американский госсекретарь при этом оценил возможность переговоров Украины и России. «Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Блинкен полагает, что Киев готов будет ответить на «серьезный интерес участия в переговорах». «Мы поддержим Украину в ее решениях», – отметил он.

Ранее госсекретарь США, прибывший 14 мая с визитом в Киев, пообещал в ближайшие время предоставить Киеву «намного больше» помощи на поле боя.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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