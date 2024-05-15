Блинкен объявил о выделении дополнительных $2 млрд на военные нужды Киева

США выделят дополнительные 2 млрд долларов на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, деньги будут предоставлены через новый фонд оборонной промышленности. Госсекретарь США уточнил, что эти средства пойдут как на развитие ВПК самой Украины, так и обеспечат возможность Киева закупать оружие у других стран, включая Соединенные Штаты, передает ТАСС
Блинкен также заявил, что США обсуждают с Киевом размещение комплексов Patriot в Харькове, о чем накануне просил украинский президент Владимир Зеленский.
Американский госсекретарь при этом оценил возможность переговоров Украины и России. «Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).
Блинкен полагает, что Киев готов будет ответить на «серьезный интерес участия в переговорах». «Мы поддержим Украину в ее решениях», – отметил он.
Ранее госсекретарь США, прибывший 14 мая с визитом в Киев, пообещал в ближайшие время предоставить Киеву «намного больше» помощи на поле боя.
Киев, Наталья Петрова
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