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Госсекретарь США приехал в Киев: успокаивает Зеленского, который выпрашивает у Вашингтона новую поддержку

Блинкен Фото: Reuters

Сегодня в Киев с визитом прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Судя по публикациям в украинской прессе, представитель Вашингтона заверяет президента Украины Владимира Зеленского в поддержке на фоне российского наступления на фронтах специальной военной операции.

В то же время сообщается, что Зеленский вновь просит США немедленно предоставить системы ПВО «Patriot», как минимум, для Харькова и области.

При этом стало известно, что участие Байдена в мирном саммите в Швейцарии ещё под вопросом. «Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала», – говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовано в его аккаунте в соцсетях.

Поездка госсекретаря США на Украину проходит на фоне нервозности Киева, Европы и США из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО), пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого цитирует ТАСС.

«Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Нам известно также о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», – подчеркнул спикер Кремля, добавив :«Мы намерены добиваться своих целей».

Киев – Москва, Елена Володина

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