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Вторник, 14 мая 2024, 22:59 мск

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Блинкен пообещал «намного больше» помощи Киеву на поле боя

Энтони Блинкен Фото: УНIАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, прибывший сегодня с визитом в Киев, заверил президента Украины Владимира Зеленского, что на Западе понимают сложное положение и готовы в ближайшие время предоставить «намного больше» помощи на поле боя.

«Мы знаем, что время не ждет. Поэтому лишь через минуту после того, как Конгресс одобрил огромный пакет помощи, президент [США Джо] Байден отправил на Украину боеприпасы и бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны», – сказал Блинкен (цитата по ТАСС).

«Намного больше доставят на поле боя в ближайшие дни. Другие партнеры также ускоряют доставку важнейшей военной помощи», – заверил госсекретарь США.

Киев, Елена Володина

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