ВСУ повредили трактор и газопровод под Белгородом

Атаки ВСУ повредили трактор в Борисовском районе и газопровод в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе взорвался рядом с работающим в поле около Березовки трактором. Транспорт загорелся, но водитель не пострадал. К месту пожара прибыли сотрудники оперативных служб.

Хутор Мухин попал под обстрел с украинской стороны.

«Пострадавших нет. В одном частном доме выбиты окна, посечены кровля и фасад. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», – перечислил Гладков в телеграм-канале.

Ранее днем украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе. Одному человеку посекло осколками лицо, его отпустили лечиться дома. Еще двое пострадавших получили повреждения средней степени тяжести.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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