Мать бросила трехлетнюю дочь в магазине Краснодара и сбежала из города

Россиянка оставила трехлетнюю дочь в магазине Краснодара и уехала из города. Полиция нашла женщину в поезде до Петербурга. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил забрать материалы из полиции и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по записи камер наблюдения, 13 мая женщина с ребенком вошла в магазин на улице Суворова, а вышла одна. Трехлетняя девочка осталась спать в тележке для покупок в торговом зале. Ребенка передали в местную больницу, а полиция нашла мать девочки в поезде сообщения Кисловодск – Санкт-Петербург.

«Безработная 36-летняя приезжая из Сургута, избавившись от дочери, в тот же день на автобусе из Краснодара добралась до Кропоткина и села на проходящий поезд», – рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщину вернули в Краснодар для следственных действий, ей планировали провести психиатрическую экспертизу. Задержанная пояснила, что поругалась с родными и ушла из дома, забрав дочь. Но деньги закончились, она устала скитаться по городам и решила бросить дочь.

СКР попросил полицию передать материалы проверки инцидента, на основе которых следователи решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Глава СКР поручил дать «объективную правовую оценку произошедшему» и доложить о предварительно установленных обстоятельствах, сообщила пресс-служба ведомства.

В Петербурге прохожие нашли двух маленьких детей с признаками истязаний. Девочки находились без присмотра взрослых.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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