Под Белгородом женщина и ребенок убиты дроном ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с тремя пассажирами в Белгородском районе. Двое мужчин пострадали, женщина и ребенок погибли, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧП случилось около 02:00 часов в поселке Октябрьский. В результате взрыва дрона женщина умерла от ран на месте. Четырехлетний ребенок, его отец и водитель автомобиля пострадали, но сумели на попутках добраться до больницы.

«Ребёнок находился в критическом состоянии. Врачи делали всё возможное, но ранения были несовместимы с жизнью. Мальчик умер в больнице. У отца шок, имеются ссадины, но от медицинской помощи он пока отказывается. Водитель машины получил осколочные ранения правой кисти. Медицинская помощь оказана, от госпитализации он отказался», – написал глава региона в телеграм-канале.

Еще один дрон атаковал АЗС около села Бессоновка, в результате чего загорелся резервуар с топливом. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.

Гладков рассказал, что во время его утренней пробежки воздушная тревога в Белгороде объявлялась трижды. Губернатор призвал всех горожан при сигнале обязательно бежать в укрытие.

Накануне киевский режим несколько раз атаковал Белгородскую область. Система ПВО сбила два беспилотника и три снаряда РСЗО «Ольха».

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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