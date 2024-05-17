Гладков рассказал об атаках БПЛА на регион

Украинские боевики атаковали сразу несколько поселений в Белгородской области с помощью беспилотников. Мирные жители не пострадали, но повреждены два автомобиля и одно строение, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Дроны сбросили четыре бомбы на село Грузское Борисовского района. Три бомбы взорвались, в результате чего повреждены два автомобиля. Еще один беспилотник со взрывчаткой залетел во двор частного дома в селе Веселая Лопань Белгородского района. Взрывом повреждены хозпостройка и забор.

«В последнее время атаки ВСУ беспилотниками участились в разы», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

В ночь на 17 мая украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с тремя пассажирами в Белгородском районе. Двое мужчин пострадали, женщина и четырехлетний ребенок погибли.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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