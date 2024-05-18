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Суббота, 18 мая 2024, 10:18 мск

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Силы ПВО пресекли атаку ВСУ на Крым

Минобороны России сообщило о попытке украинских вооруженных сил атаковать Крым с помощью беспилотника.

По информации военного ведомства, дежурные средства противоздушной обороны уничтожили вражеский дрон самолетного типа на территорией Крымского полуострова в ночь на субботу, 18 мая.

Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Напомним, ночью 17 мая силы ПВО уничтожили и перехватили над Крымом 51 украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА на подстанцию часть Севастополя осталась без света. В городе отменили занятия в школах и детских садах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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