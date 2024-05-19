Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку у границы с Азербайджаном

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе республики. Об этом сообщает AP со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Инцидент произошел недалеко от города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км к северо-западу от Тегерана.

На борту вертолета также был глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Спасатели и силовики направились к месту происшествия. Подробности инцидента пока неизвестны. Известно, что в районе происшествия дует сильный ветер и идет ливень.

Меж тем, по последним данным иранских СМИ, президент Ирана и глава МИД страны не пострадали. Агентство Mehr сообщает, что Раиси сейчас едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.

Раиси на вертолете возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым участвовал в открытии плотины на приграничной реке Аракс.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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