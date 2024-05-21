Под Белгородом ударивший по автомобилю украинский дрон убил женщину

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль в пригороде Белгорода. От взрыва БПЛА находившаяся в машине женщина погибла, еще три человека были ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ ударили беспилотником по гражданскому автомобилю у КПП поселка Октябрьский утром 21 мая. В машине ехали четыре человека. Женщина от полученных ранений скончалась на месте. Остальные получили различные ранения.

«Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в городскую больницу №2 города Белгорода. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков принес соболезнования родным и близким погибшей.

В результате ночного обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области и села Ржевка были повреждены придомовые постройки в частном секторе, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также обломками задело автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube