Система ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями

За минувшую ночь военные сбили снаряды и беспилотники над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.

Один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два дрона уничтожены над территорией Белгородской области. Около семи утра один беспилотник сбили над территорией Курской области.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попали Шебекинский городской округ и село Ржевка. Повреждены придомовые постройки в частном секторе, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также обломками задело один автомобиль.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Обход территорий будет продолжен в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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