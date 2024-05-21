российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 мая 2024, 08:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО сбила беспилотники над Белгородской и Курской областями

За минувшую ночь военные сбили снаряды и беспилотники над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.

Один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два дрона уничтожены над территорией Белгородской области. Около семи утра один беспилотник сбили над территорией Курской области.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ попали Шебекинский городской округ и село Ржевка. Повреждены придомовые постройки в частном секторе, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также обломками задело один автомобиль.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Обход территорий будет продолжен в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Путин встретился с Си, в премьера Фицо стреляли, Госдума РФ утвердила состав кабмина – большие итоги недели от РИА «Новый День» / ВС РФ за неделю взяли под контроль 14 населенных пунктов в зоне СВО / СМИ: Россия отдаст занятые земли на Украине ради отмены санкций / Зеленский заявил, что союзники не настаивают на переговорах с Россией / В Европе признали пустышкой линию обороны под Харьковом / Зеленский назвал Западу цену сохранения Харькова / Средства ПВО сбили три украинских самолета МиГ-29 в зоне СВО / ВС РФ освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев,