В российских регионах под обстрелами ВСУ за неделю погибли 20 человек

В результате обстрелов российских регионов со стороны украинских вооруженных сил за неделю погибли 20 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что растет число целенаправленных ударов ВСУ по гражданским объектам прифронтовых регионов РФ. «Преднамеренными целями обстрелов и налетов становились места скопления мирных жителей, гражданский общественный и частный транспорт, остановки рейсового транспорта, медицинские учреждения, жилые частные и многоэтажные дома, объекты инфраструктуры», – написал Мирошник в своем телеграм-канале.

По его словам, ежедневно ВСУ выпускали более чем по 300 боеприпасов по мирным территориям.

«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 135 мирных жителей: ранены 115 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе ребенок, – уточнил Мирошник. – Всего по гражданским целям на прифронтовых российских территориях ВСУ выпустили не менее 2109 боеприпасов».

Как отметил дипломат, для нанесения ударов украинская армия массово применяла иностранное вооружение: реактивные снаряды РСЗО чешского, турецкого, американского производства, боеприпасы, используемых как сбросы для БПЛА, производства стран ЕС. «Для атак на Крым были применены американские дальнобойные ракеты ATACMS», – указал он.

Ранее сегодня сообщалось, что под Белгородом украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. В результате взрыва погибла женщина, еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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