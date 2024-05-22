Пентагон заподозрил Россию в запуске в космос «убийцы спутников»

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что Россия якобы вывела на околоземную орбиту космический аппарат, вероятно способный нести противоспутниковое оружие. По его словам, на той же орбите находится американский правительственный спутник.

«16 мая Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», – цитирует Райдера РИА «Новости».

По утверждению пресс-секретаря Пентагона, характеристики российского аппарата совпадают с параметрами аппаратов, выведенных Россией на орбиту в период с 2019-го по 2022 год.

Райдер добавил, что Минобороны США продолжает следить за ситуацией. По словам пресс-секретря, ему ничего не известно о каких-либо контактах между Вашингтоном и Москвой по запуску спутника.

Накануне Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Россия, Китай и еще пять стран проголосовали за принятие резолюции, однако в итоге резолюция была не принята. Резолюция должна была подтвердить обязательства стран о неиспользовании космоса для размещения любого оружия массового уничтожения. Постпред России при ООН Василий Небензя счел итоги голосования в Совбезе проявлением милитаризации космоса странами Запада, отметив, что Россия примет ответные шаги.

Напомним, в апреле Россия ветировала предложенную США и Японией резолюцию о запрете на размещение в космосе ядерного оружия.

В начале марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ на тему нейтрализации космических угроз обратил внимание, что «некоторые деятели на Западе» делают вбросы о «якобы имеющихся у нас планах» размещения ядерного оружия в космосе. «Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – отметил тогда глава государства.

В то же время Путин подчеркнул, что «все-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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