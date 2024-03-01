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Пятница, 1 марта 2024, 15:29 мск

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Путин обсудил с Совбезом РФ космические угрозы и пути их нейтрализации

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основной темой обсуждения стали потенциальные угрозы из космоса.

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – отметил глава государства, открывая совещание.

В то же время Путин подчеркнул, что «всё-таки вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере нашего внимания».

Накануне президент в Послании Федеральному собранию обращал внимание на голословные обвинения в адрес России, что «мы якобы собираемся размeстить ядерное оружие в кoсмосе». «Подобные вбрoсы, а это не что иное как вбрoсы, – уловка толькo для того, чтобы втянуть нaс в переговоры на свoих условиях, кoторые выгодны исключительнo США», – сказал президент.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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