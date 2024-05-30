ВСУ ударили по АЗС под Белгородом – ранен мужчина

Житель Белгородской области ранен в результате атаки украинских дронов на АЗС. Средства ПВО сбили один беспилотник, но два взорвались, повредив станцию и заправочную колонку.

Мишенью атак стала заправочная станция на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа. Один дрон-камикадзе взорвался и повредил здание АЗС: выбиты стекла, повреждены навес и фасад. Второй взрыв повредил заправочную колонку, но пожара не случилось, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате падения первого дрона пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и нижних конечностей. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – написал глава региона в своем блоге.

Также осколками посекло легковой автомобиль и трактор.

МО РФ подтвердило, что около 10:30 мск зафиксирована атака украинских дронов самолетного типа на Белгородскую область. «Дежурными средствами ПВО один украинский аппарат уничтожен», – говорится в сообщении.

В результате атаки украинского дрона на электроподстанцию в Запорожской области частично обесточен город Каменка-Днепровская, и осталось без света село Великая Знаменка.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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