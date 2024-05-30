Еще один белгородец пострадал от взрыва украинского дрона

Украинский беспилотник взорвался на частном доме под Шебекино, еще четыре – в Борисовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранен мирный житель.

Четыре дрона-камикадзе атаковали село Грузское Борисовского района. Повреждены здания почты и храма, три легковых автомобиля. Ранен местный житель.

«Пострадал мирный житель: у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В результате атаки на хутор Мухин Шебекинского округа загорелась кровля нежилого домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал

Минобороны сообщило, что еще один беспилотник был сбит над территорией региона около 11:30 мск дежурными средствами ПВО.

Ранее утром дрон-камикадзе взорвался на АЗС в селе Грайворонского городского округа. Мужчина был ранен осколками и получил ЧМТ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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