На маркетплейсах договорились держать цены на наушники

Продавцы наушников договорились держать цены на маркетплейсах на одном уровне и ввели санкции для нарушителей, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Предпринимателям грозят огромные штрафы по делу о картельном сговоре.

С октября 2023 года по февраль 2024 года ряд предпринимателей договорились о единой цене на наушники и приняли меры против конкурентов. Переговоры шли в общем чате в одном из мессенджеров.

«Участники картеля синхронно поднимали цены, обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор. В частности, выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Участники сговора делали заказ в отдаленные пункты выдачи, откуда товар никто не забирал. Так они лишали добросовестных продавцов возможности торговать по рыночным ценам и получать прибыль. Еще одной мерой воздействия на конкурентов были поддельные отрицательные отзывы, снижавшие рейтинг продавцов. Специалисты выявили сговор через анализ цен.

«Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов. ФАС России возбудила дело по признакам картельного сговора, нарушителям грозят оборотные штрафы», – добавили в ведомстве.

Ранее ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов для больниц, школ и детских садов Москвы, Московской области и Республики Дагестан. Общая сумма лотов составила более 1,2 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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