Четыре дрона ВСУ сбиты над Белгородщиной, еще два взорвались

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Средства ПВО сбили четыре дрона, но два сумели прорваться в Шебекинский округ. Мирные жители не пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным МО РФ, система ПВО среагировала на летевшие с украинской стороны воздушные цели около 14:00 мск. ВСУ использовали БПЛА самолетного типа, и четыре из них были сбиты над регионом. Еще два дрона атаковали Шебекинский округ.

«Никто из мирных жителей не пострадал. В посёлке Красное после взрыва загорелось транспортное средство, огнем повреждено полностью. В Шебекино БПЛА упал в черте города с последующей детонацией. Обошлось без последствий на земле», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее днем два мужчины в Белгородской области были ранены в результате атак украинских беспилотников.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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