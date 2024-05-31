Дрон ВСУ подбил молоковоз в Шебекино

Украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз в Шебекинском округе. Автомобиль поврежден, но мирные граждане не пострадали, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧП случилось в поселке Красное, когда автомобиль стоял на погрузке на территории сельскохозяйственного предприятия.

«ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе молоковоз. Пострадавших нет, кабина сильно повреждена», – написал губернатор в телеграм-канале.

В Минобороны подтвердили атаку на регион с помощью беспилотников. Средства ПВО сумели сбить один украинский дрон над территорией Белгородской области около 07:40 мск.

Ранее удар беспилотника ВСУ привел к пожару на нефтебазе в Краснодарском крае. Пострадали работники предприятия.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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