Мошенники запустили схему обмана с записью на флюорографию

Мошенники начали использовать новую схему обмана под предлогом записи граждан на флюорографию. Россиянам предлагают подтвердить свое место в очереди с помощью номера СНИЛС и кода из СМС, рассказали в прокуратуре Подмосковья.

Три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений после звонка якобы из поликлиники. Звонившая сказала, что женщинам нужно пройти обследование, и предложила внести их в очередь по телефону. Для этого гражданкам нужно было продиктовать номер СНИЛС и назвать код из сообщения.

Когда женщина пришла в поликлинику, то узнала, что никакая процедура ей не назначена, а звонок мог быть от мошенников. В тот же день пенсионерке вновь позвонили, на этот раз мнимый сотрудник полиции. Испуганная предыдущим звонком женщина поверила, что ее пытаются оградить от обмана, а злоумышленники вынудили ее перевести им все деньги, взять кредит и продать квартиру.

«Все денежные средства по указанию мошенников потерпевшая зачислила на якобы резервный счет. По аналогичной схеме аферисты завладели денежными средствами ещё двух пожилых жительниц Балашихи. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении прокуратуры.

Минздрав предупредил россиян о новом виде мошенничества, когда граждан обещают записать на медосмотр и просят сообщить код из СМС.

Балашиха, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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