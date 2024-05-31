Несколько машин сгорели под Белгородом из-за атак ВСУ

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате загорелись несколько автомобилей, повреждены строения, но мирные граждане не пострадали.

Несколько дронов взорвались в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. После одного из взрывов разрушено крыльцо частного дома, выбита входная дверь, осколками повреждена крыша.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Загорелось авто, припаркованное рядом с магазином. Транспортное средство сгорело полностью, осколками посечены фасад и крыша, также выбиты окна в магазине», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Еще один автомобиль загорелся после атаки ВСУ на поселок Красное Шебекинского округа. Грузовик стоял на территории агропредприятия, когда раздался взрыв.

«Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было. Попадание пришлось в кабину, в результате взрыва транспортное средство загорелось», – пояснил Гладков.

Ранее днем украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз в Шебекинском округе. Автомобиль поврежден, но мирные граждане не пострадали.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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