Несколько машин сгорели под Белгородом из-за атак ВСУ

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате загорелись несколько автомобилей, повреждены строения, но мирные граждане не пострадали.
Несколько дронов взорвались в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. После одного из взрывов разрушено крыльцо частного дома, выбита входная дверь, осколками повреждена крыша.
«Никто из мирных жителей не пострадал. Загорелось авто, припаркованное рядом с магазином. Транспортное средство сгорело полностью, осколками посечены фасад и крыша, также выбиты окна в магазине», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Еще один автомобиль загорелся после атаки ВСУ на поселок Красное Шебекинского округа. Грузовик стоял на территории агропредприятия, когда раздался взрыв.
«Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было. Попадание пришлось в кабину, в результате взрыва транспортное средство загорелось», – пояснил Гладков.
Ранее днем украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз в Шебекинском округе. Автомобиль поврежден, но мирные граждане не пострадали.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»