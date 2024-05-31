В результате украинского обстрела в Белгородской области повреждена линия электропередач

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на субботу, 1 июня, сообщил о повреждении линии электропередач в связи с обстрелом со стороны Украины.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ».

В свою очередь МЧС по региону объявило ракетная опасность на территории Белгорода и Белгородского района. Агентство ТАСС передает, что «в небе над Белгородом прозвучало порядка 20 взрывов, работает российская система ПВО».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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