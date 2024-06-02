Два человека погибли при пожаре на НПЗ в Коми

Два человека погибли при пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепераработка» в Республике Коми. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Днем 2 июня в Ухте при проведении планового техобслуживания резервуара на НПЗ возникло возгорание. По данным МЧС, для тушения пожара на место происшествия выехали 74 человека и 22 единицы техники. В результате пострадали три человека.

Управление СКР по региону уточнило, что два человека погибли, есть пострадавшие.

«Есть погибшие и пострадавшие. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Глава республики Владимир Уйба рассказал, что работы проводила подрядная организация, чьи сотрудники не соблюли требования техники безопасности.

«Пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. Предварительно, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности. Ситуацию держу на контроле», – написал Уйба в своем телеграм-канале.

Ухта, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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