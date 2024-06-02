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Воскресенье, 2 июня 2024, 17:11 мск

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Южная Осетия лишилась электричества из-за аварии

Республика Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии. Ремонтники выехали к вероятному месту повреждения ЛЭП, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

«Из-за аварии на линии электропередач в Дзауском районе республика осталась без электричества. На предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП «Энергоресурс», – говорится в сообщении.

Снабжение РЮО электроэнергией происходит по ЛЭП, идущей из России через территорию Северной Осетии. Ремонтные работы в случае аварий на сетях осложняются тем, что линия передач находится в горной местности.

Цхинвал, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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