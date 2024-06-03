Северная Корея отправила в Южную Корею 15 тонн мусора на воздушных шарах

Северная Корея прекращает отправку наполненных мусором воздушных шаров в Южную Корею.

Заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Кан Ир заявил, что страна «временно прекратит выбрасывать мусор через границу». Чиновник также уточнил, что за прошлую неделю через границ в Южную Корею было отправлено, в общей сложности, 15 тонн отходов. В некоторых из шаров бытовой мусор перемежался с навозом.

Ким уточнил, что воздушные шары были «ответным актом» на многолетнюю практику Южной Кореи по отправке воздушных шаров с антисеверокорейскими листовками в другую сторону.

«Мы позволили южнокорейцам достаточно убедиться в том, насколько грязно это место и сколько совместных усилий требуется, чтобы убрать разбросанный мусор», – сказал Ким.

В ответ Южная Коря уже пообещала «невыносимые ответные меры», которые будут предприняты в отношении Северной Кореи в ближайшие дни. Представитель президентской канцелярии добавил, что правительство «не будет исключать вопрос возобновления работы громкоговорителей», которые раньше транслировали пропаганду по демилитаризованной зоне, но были отключены после подписания военного соглашения в 2018 году.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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