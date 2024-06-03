Житель Хакасии выстрелил в полицейского

В Хакасии мужчина выстрелил в полицейского и попал ему в живот. Правоохранителя удалось спасти. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Черногорске. Полицейские прибыли по вызову о нарушении общественного порядка. 41-летний дебошир выстрелили в правоохранителя и попал ему в живот. «Сотрудник полиции доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении.

Нападавшего задержали и передали сотрудникам скорой помощи, чтобы те отвезли его в психиатрическую больницу. Предположительно, он находился под воздействием запрещенных веществ, пишут местные СМИ. По дороге состояние мужчины ухудшилось, он скончался.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). «В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – добавили в СКР.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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