Житель Новосибирска получил отказ в кредите и вернулся в банк с топором

Жителю Новосибирска банк отказался выдавать кредитную карту. Тогда недовольный мужчина вернулся в отделение с топором и начал угрожать сотрудникам.

Как сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия», в одном из отделений банка сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место правоохранители выпроводили троих дебоширов, которые требовали оформить им кредит, но получили отказ.

Через несколько минут сигнал тревоги вновь сработал. Оказалось, что один из хулиганов вернулся в отделение с топором и начал угрожать всем присутствующим. При этом он пытался убедить посетителей не брать кредиты из-за «грабительских» условий, на которых их выдают.

Вооруженного топором мужчину задержали и передали полиции.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube