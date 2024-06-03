Горят леса: федеральный режим ЧС ввели в Бурятии и Забайкалье

Правительственная комиссия ввела режим ЧС федерального значения в Бурятии и Забайкальском крае в связи с лесными пожарами. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Забайкалье зарегистрированы 27 пожаров в лесах на площади 63,128 тыс. га, в Бурятии – 10 пожаров на 34,123 тыс. га.

«Федеральный режим ЧС позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров. Ситуация в Забайкалье и Бурятии сложная, но контролируемая», – пояснил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что угрозы для поселений нет. Все силы брошены на тушение огня. Более 30 тыс. га полыхают из-за поджога.

«В целом тяжелая обстановка. Муйский район: только за май 27 пожаров, такого не было никогда. Более 30 тыс. гектаров – это поджог, выявлено место. Поджигателей не нашли. Сегодня угроз населенным пунктам нет, теперь задача просто погасить пожар», – написал Цыденов в своем телеграм-канале.

Глава Бурятии отметил, что для борьбы с огнем задействовали всю доступную технику, в том числе пожарные поезда, тяжелую технику организаций и старателей.

Губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что тушение пожаров идет в круглосуточном режиме. Задействованы 1 462 человека и 105 единиц техники.

«За месяц зарегистрирован 291 пожар площадью почти 198 тыс. га. Дополнительно в регион командированы 400 парашютистов-десантников из регионов РФ, по линии МЧС России направлены три вертолета, еще один – от Минприроды, они уже приступили к тушению пожаров», – перечислил глава региона в своем блоге.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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