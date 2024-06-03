Украинцы разбросали в Курской области взрывчатку, закамуфлированную под бытовые предметы

Правительство Курской области в понедельник, 3 июня, выступило с предупреждением к жителям региона о разбросанных украинцами на дорогах общего значения самодельных взрывных устройствах, замаскированных под бытовые предметы.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства Курской области, говорится: «Курян предупреждают о том, что на дорогах общего значения в приграничных районах возможно нахождение самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного действия. Взрывные устройства противник камуфлирует под бытовые предметы – пакеты, коробки, ветошь или другие вещи».

«При обнаружении любых подозрительных предметов рекомендовано – снизить скорость и остановиться. Незамедлительно сообщить о предмете и его местоположении по телефону 112 или в ближайшие подразделения МВД, Пограничного управления. Для оказания первой медицинской помощи водителям необходимо иметь аптечку в транспортном средстве, в состав которой должны входить перевязочные средства для всех пассажиров. Аптечка должна быть всегда под рукой. Передвигайтесь внимательно, не наезжайте даже на внешне безобидные предметы», – добавили в правительстве региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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