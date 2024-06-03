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Понедельник, 3 июня 2024, 18:16 мск

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В Белгородской области украинцы атаковали сельхозпредприятие тремя дронами-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 3 июня, сообщил об атаке украинцев сельхозпредприятия сразу тремя дронами-камикадзе, в результате чего сгорел грузовой автомобиль и был поврежден газопровод.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В селе Грузское Борисовского района атаке со стороны ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе подверглось сельскохозяйственное предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки двух дронов загорелся грузовой автомобиль, транспортное средство сгорело полностью. Третий беспилотник атаковал котельную предприятия – поврежден газопровод. Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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