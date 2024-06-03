Украинский дрон-камикадзе убил водителя легкового автомобиля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 3 июня, сообщил, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе погиб водитель легкового автомобиля.

В свое Telegram-канале Гладков написал: «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело».

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в небе Белгородской области украинского БПЛА самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «3 июня т. г. около 17:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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