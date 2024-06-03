Пушилин сообщил о гибели одного и ранении трех мирных жителей ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о гибели одного и ранении трех мирных жителей в результате 24 украинских обстрелов населенных пунктов региона.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Один человек погиб, еще три мирных жителя пострадали сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины на территории Республики. В Никитовском районе Горловки при обстреле применена стволовая артиллерия кассетного типа, погибла женщина 1967 г.р. В результате поражения по Петровскому району Донецка ранена женщина 1967 г.р. Боеприпасом, сброшенным с украинского беспилотника, в этом же районе пострадала женщина 1966 г.р. В Центрально-Городском районе Макеевки ранена женщина 1956 г.р. В микрорайоне Солнечном Горловки (Калининский район) произошел сброс взрывоопасного объекта с беспилотника ВФУ на территории детского сада №87. ВОП не сдетонировал, на место отделения прибыли спасатели МЧС».

«Зафиксировано 24 обстрела со стороны ВФУ, выпущено 60 боеприпасов. Применялись стволовая артиллерия, в том числе кассетного типа, калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», – добавил глава ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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