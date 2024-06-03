Над Белгородской областью сбиты шесть украинских реактивных снарядов «Ольха»

Министерство обороны РФ вечером в понедельник, 3 июня, сообщило об уничтожении шести реактивных снарядов РСЗО «Ольха», выпушенных украинской стороной по Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области».

Со своей стороны, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении. В селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома. В селе Ясные Зори на территории частного домовладения посечен забор, еще в одном частном жилом доме повреждены кровля, фасад и забор. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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