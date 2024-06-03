Российские ПВО за полчаса сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью

Министерство обороны РФ вечером в понедельник, 3 июня, сообщило об уничтожении в течение 30 минут пяти украинских БПЛА над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

«3 июня около 23:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат», – сообщили спустя 30 минут в Миноброны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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