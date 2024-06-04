В Якутии на охоте погиб подросток

В Якутии 13-летний подросток был ранен на охоте. Мальчик скончался. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел в Амгинском районе Якутии. По данным следствия, отец доверил 12-летнему сыну перенести огнестрельное ружье «ТОЗ-34-Е». Во время подъема по крутому склону произошел выстрел, пуля попала в 13-летнего подростка.
От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался.
Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Якутск, Зоя Осколкова
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