В Якутии на охоте погиб подросток

В Якутии 13-летний подросток был ранен на охоте. Мальчик скончался. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в Амгинском районе Якутии. По данным следствия, отец доверил 12-летнему сыну перенести огнестрельное ружье «ТОЗ-34-Е». Во время подъема по крутому склону произошел выстрел, пуля попала в 13-летнего подростка.

От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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