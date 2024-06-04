Иноагента Макаревича проверяет Следственный комитет

Следственный комитет России начал проверку лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, признанного в России иноагентом.

Поводом для интереса следствия послужила беседа певца с пранкерами Лексусом и Вованом, сообщает ТАСС. В ходе нее иноагент Макаревич допустил высказывания, которые подпадают под статью 280 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Напомним, что пранкеры Лексус и Вован позвонили иноагенту Макаревичу 13 мая. Беседа шла от имени Владимира Зеленского. В разговоре Макаревич (признан в Росии иноагентом) собщил, что: желает «победы» Украины в конфликте с Россией и «считает дни» до этого, признал, что украинскую армию не спонсирует, но не исключил финансирования ВСУ в будущем и так далее.

На следующий день после разговора также стало известно, что создателю группы «Машина времени» грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. В случае возбуждения уголовного дела все может закончиться лишением свободы на срок до двух лет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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