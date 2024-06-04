Японские медведи полюбили есть человечину

После столетий сосуществования с людьми японские медведи, которые обычно едят растения и насекомых, стали дикими. Они начали нападать на людей, убивать и есть человечину.

По данным СМИ, хищники, возможно, приобрели вкус к мясу после того, как японские охотники начали оставлять останки освежеванных оленей в горах. Все это стало пищей для медведей, которые постепенно привыкли есть плоть.

Ясуси Фудзимото, глава охотничьей организации, рассказал СМИ: «Нехватка профессиональных охотников, таких как смотрители парков на Аляске, финансируемых правительством, является проблемой, когда дело доходит до контроля численности медведей. Горы превращаются в ресторан для медведей из-за останков, оставшихся после охоты».

Общественная телекомпания NHK сообщает, что в Японии участились нападения медведей . В 2023 году произошло рекордное количество таких происшествий – 219, в том числе шесть – со смертельным исходом.

В мае прошлого года на японском острове Хоккайдо рыбак был съеден медведем. Мужчину 54-х лет высадили в отдаленном месте для рыбалки, но в означенное время к лодке обратно он не вернулся.

Сообщается, что в тот же день лодочник, который доставлял мужчину на озеро, стал свидетелем того, как медведь глодал рыбацкие ботинки. Позже у того места, где рыбака видели в последний раз, были обнаружены фрагменты человеческой головы.

Хотя медведи питаются в основном растительной пищей и насекомыми, эксперты полагают, что обильные дожди прошлым летом, за которыми последовала засуха, сократили популяцию насекомых и урожай фруктов, которыми животные питаются перед спячкой.

В результате им пришлось искать альтернативные источники пищи, в том числе – мясо.

По данным японских властей, популяция медведей ежегодно растет: по последним оценкам, число черных медведей составляет 44 000 – по сравнению с 15 000 в 2012 году. В подсчет не входит Хоккайдо, где, как полагают, обитает около 12 000 уссурийских бурых медведей.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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