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Вторник, 4 июня 2024, 21:33 мск

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В результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области пострадали три человека

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов во вторник, 4 июня, сообщил об обстреле кассетными боеприпасами села в Запорожской области, в результате чего ранено не менее трех человек.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Бандеровцы нанесли ракетный удар по селу Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области. По предварительным данным, обстрел вёлся с применением кассетных боеприпасов. На данный момент известно о трёх раненых местных мирных жителях. Им оказывается медицинская помощь. Разрушены два домовладения и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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