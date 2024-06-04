В результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Белгородской области пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 4 июня сообщили о ранении трех работников сельхоз предприятия в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Шебекино ВСУ атаковали с помощью БПЛА служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали 3 человека. У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй – осколочное ранение правого бедра. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия, но, добравшись домой, почувствовала ухудшение состояния. По предварительной информации, у нее сотрясение головного мозга и контузия. Бригадой скорой женщина доставляется в больницу №2 города Белгорода. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. У транспортного средства пробита крыша и повреждено остекление. Оперативные службы работают на месте».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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