российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 июня 2024, 14:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Астрахани катер столкнулся с плавучим знаком

В Астрахани три человека пострадали при столкновении катера с плавучим знаком. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел сегодня ночью на реке Прямая Болда в Ленинском районе города. Катер столкнулся с бакеном, в результате чего опрокинулся.

На борту находились трое мужчин, все они госпитализированы.

В МЧС напомнили, что управлять любым средством передвижения на воде в темное время суток – крайне опасно. В условиях ограниченной видимости очень легко потерять ориентацию и не заметить препятствие.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,