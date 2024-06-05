В Астрахани катер столкнулся с плавучим знаком

В Астрахани три человека пострадали при столкновении катера с плавучим знаком. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел сегодня ночью на реке Прямая Болда в Ленинском районе города. Катер столкнулся с бакеном, в результате чего опрокинулся.

На борту находились трое мужчин, все они госпитализированы.

В МЧС напомнили, что управлять любым средством передвижения на воде в темное время суток – крайне опасно. В условиях ограниченной видимости очень легко потерять ориентацию и не заметить препятствие.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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