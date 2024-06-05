На подлете к Белгороду сбито несколько украинских воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в среду, 5 июня, сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к региональному центру.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. В городе Белгороде фрагментами снарядов пробиты кровли одного многоквартирного дома и одного частного жилого домовладения, также посечен осколками один автомобиль. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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